Получение данных с крипто-бирж через websockets

Нужно получать данные с бирж: hitbtc, kucoin, gate

Только один вид данных будет (авторизация не нужна). Данные нужно будет заносить в бд mysql. Все.

Более подробно раскрою информацию в личной беседе. Приветствуются люди с опытом работы с криптобиржами, с сокетами.