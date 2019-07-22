Получение данных с крипто-бирж через websockets

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки114 просмотров

Нужно получать данные с бирж: hitbtc, kucoin, gate

Только один вид данных будет (авторизация не нужна). Данные нужно будет заносить в бд mysql. Все.

Более подробно раскрою информацию в личной беседе. Приветствуются люди с опытом работы с криптобиржами, с сокетами.

MySQL
6 лет назад
shnur
37 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)

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