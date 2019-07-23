WordPress разработчик для исправления багов в теме

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок118 просмотров

Нужен  wordpress разработчик для постоянных мелких правок и правки шаблона после обновления и настройки для SEO .   Быть на связи и писать грамотно код .

WordPress
6 лет назад
zaymund
41 год
15 лет в сервисе
Был
7 минут назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров