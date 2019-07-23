Нужна команда или программист для создания Wordpress плагина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок144 просмотра

! Обязательно наличие списка готовых опубликованных плагинов для WP ! 

Надо написать плагин, который будет работать с нашим API и выводить информацию в клиентский WP. 

Плагин должен иметь гибкие настройки дизайна. 

WordPress
6 лет назад
ezabuzhko
31 год
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров