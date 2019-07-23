Есть сайт на Django, на котором нужно сделать доработки: - фильтры по каталогу (тэги) - сортировки в каталоге - публикации (новости и т.п.) - отзывы Краткое описание задачи: https://bit.ly/2EODLbA ...
Скрипт для анализа на питоне
Нужно написать скрипт для анализа данных на нейронных сетях: на входе подаются данные собранные
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И есть событие goal и надо понять какие комбинации самые выигрышные.
Пишите сроки время на реализацию.
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