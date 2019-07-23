Скрипт для анализа на питоне

Нужно написать скрипт для анализа данных на нейронных сетях: на входе подаются данные собранные

{"audio":"/cms/audio/tata.mp3","colors":"BCA136","doljnost":"Старший консультант","footer":"Решение сложных проблем","img":"/cms/photo/1.jpg","name":"Яна","otvetform":"Я вышлю вам информацию через несколько минут","sec":"10","sendbutton":"/cms/css-image/send-13.png","titleform":"Оставьте свои контактные данные, и я отвечу на ваш вопрос."}

И есть событие goal и надо понять какие комбинации самые выигрышные.

Пишите сроки время на реализацию.