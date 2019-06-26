Продвижение сайта посуды в Google

Сайт ранее не продвигался, наполнялся товарами

актуальных (которые в наличии всегда примерно 1900 +) сковороды, кастрюли, бокалы и т.п

Нужно улучшить видимость в поиске по различным запросам. Выберем приоритетные категории де больше всего предложений

Сайт на CRM, есть мобильная версия сайта. Домен старый

в самой системе множество различных инструментов продвижения помимо обычных,

думаю, в опытных руках они все очень хорошо будут работать. Ваш бюджет тоже рассматриваю