Продвижение сайта посуды в Google

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт21 заявка291 просмотр

Сайт ранее не продвигался, наполнялся товарами

актуальных (которые в наличии всегда примерно 1900 +) сковороды, кастрюли, бокалы и т.п

Нужно улучшить видимость в поиске по различным запросам. Выберем приоритетные категории де больше всего предложений

Сайт на CRM, есть мобильная версия сайта. Домен старый

в самой системе множество различных инструментов продвижения помимо обычных,

думаю, в опытных руках они все очень хорошо будут работать. Ваш бюджет тоже рассматриваю

6 лет назад
mishadzyba
30 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров