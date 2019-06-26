Лиды для b2b сервиса сквозной аналитики Roistat

Что нужно сделать:

1. Найти клиентов для SaaS сервиса сквозной бизнес аналитики Roistat.

2. Зарегистрировать нового клиента в системе по реферальной ссылке или купону.

Какие условия:

1. Получаете 25% от платежей приведенных клиентов в течение года.

2. Выплаты на вашу банковскую карту. Вывод средств от 5 000 рублейи 3-х привлеченных клиентов.

3. Допускается любой вид трафика кроме спама. Запрещено использование бренда в контекстной рекламе, использование доменов с именами, содержащими названия бренда: “Roistat”, "Ройстат", "Роистат" и пр.

Как начать работать?

Регистрируемся на сайте Roistat.com в разделе "партнерская программа для физлиц", заходим в личный кабинет и видим кнопку "реферальная программа". Там предоставлены все необходимые инструменты.