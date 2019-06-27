SEO оптимизация проекта

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт13 заявок185 просмотров

Есть небольшой проект, нужно сделать оптимизацию для 36 страниц:

1) Собирать  и разгруппировать семантическое ядро по Иркутской области для указанных страниц;

2) Написать мета-теги (Title, Description, H1) под указанные страницы;

3) Написать технические задания на тексты для указанных страниц;

Бюджет 3500 р. В предложениях сразу указывайте проекты которые делали (или отправляйте ссылки в личку). Нужен SEO специалист на сдельщину, проекты есть постоянно

6 лет назад
exaaad
Андрей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров