SEO оптимизация проекта

Есть небольшой проект, нужно сделать оптимизацию для 36 страниц:

1) Собирать и разгруппировать семантическое ядро по Иркутской области для указанных страниц;

2) Написать мета-теги (Title, Description, H1) под указанные страницы;

3) Написать технические задания на тексты для указанных страниц;

Бюджет 3500 р. В предложениях сразу указывайте проекты которые делали (или отправляйте ссылки в личку). Нужен SEO специалист на сдельщину, проекты есть постоянно