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Аудит и SEO-оптимизация интернет-магазина цветов.
Доброго времени суток! Нужен аудит и дальнейшая SEO- оптимизация. Это интернет-магазин цветов в городе Новокузнецк. Сайт разработан на платформе MODX, на данный момент на нем размещены только тестовые карточки товаров. Нужен развернутый ответ по тому, какие работы требуется провести, рекомендации или указаниям по оптимизированным текстам. Будем благодарны за полезные рекомендации и максимально развернутый ответ. Спасибо.
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