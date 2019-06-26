Аудит и SEO-оптимизация интернет-магазина цветов.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт26 заявок266 просмотров

Доброго времени суток! Нужен аудит и дальнейшая SEO- оптимизация. Это интернет-магазин цветов в городе Новокузнецк. Сайт разработан на платформе MODX, на данный момент на нем размещены только тестовые карточки товаров. Нужен развернутый ответ по тому, какие работы требуется провести, рекомендации или указаниям по оптимизированным текстам. Будем благодарны за полезные рекомендации и максимально развернутый ответ. Спасибо. 

MODX
6 лет назад
AlexeyGanovich
Алексей 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров