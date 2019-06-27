Выполнить внутреннюю SEO оптимизацию сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт13 заявок213 просмотров

Добрый день. Нужно подобрать оптимальные SEO запросы для сайта, подобрать для каждого запроса релевантную страницу и выполнить полную внутреннюю SEO оптимизацию сайта по аренде спецтехники. Сайт на WordPress. 

WordPress
6 лет назад
Drude
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Putyagin
Андрей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
17 часов назад
6 лет назад
$140
31 день

Заявки фрилансеров

Putyagin
Андрей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
17 часов назад
6 лет назад