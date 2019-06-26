Семантическое ядро / директ / парикмахерские услуги

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Закрыт7 заявок202 просмотра

Добрый вечер.

Необходимо семантическое ядро по парикмахерским услугам, можно готово, можно быстро сделать.

Идеально если: разгруппированно и обозначены горячие/теплые/холодные запросы.

"Нужно было вчера".

1500 рублей.

6 лет назад
yandex_bot
Максим 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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