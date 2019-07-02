Сбор и кластеризация семантического ядра

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Закрыт16 заявок209 просмотров

Добрый день! 

Необходимо собрать и кластеризовать семантическое ядро для сайта. 

(На основе конкурентов, поисковой выдачи  и т.д) 

Тематика разная - строительство, ремонт, информационные запросы. 

Объем: 300-700 запросов (По возможности выбранной ниши) 

Есть 2 вида задач 

1 задача) Уже готовый работающий сайт. Часть запросов основных на нем уже есть.

- Сейчас задача - дополнить сем.ядро. 

- Собрать семантику, сделать кластеризацию.

2 задача) Собрать полностью с нуля семантику и сделать кластеризацию. 

Готового сайта нет. Есть основные запросы. 

И нужно полностью собрать сем.ядро, сделать кластеризацию.

Просьба писать Ваши предложения: 

1) Сроки

2) Цена  - или за весь объем или за 1 ключ. 

3) Портфолио при наличии

6 лет назад
mslevkin
Макс 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

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