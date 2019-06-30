Консультация по Seo-продвижению категории интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт14 заявок281 просмотр

Здравствуйте, Господа! Мне нужен специалист, который поможет продвинуть раздел интернет-магазина на топовые позиции в Гугл. Тематика: Одежда для пчеловодов. Не интересуют студии, которые присылают предложения на 10 страниц с баснословным бюджетом, даже реально не оценивая тематику. Ищу опытного фрилансера цена/качество, с которым при успешном выполнение первого этапа продолжу работу далее. Начинаем с одной категории, параллельно планируя продвижение и других разделов. 

6 лет назад
jonickua
Евгений 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров