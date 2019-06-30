Консультация по Seo-продвижению категории интернет-магазина

Здравствуйте, Господа! Мне нужен специалист, который поможет продвинуть раздел интернет-магазина на топовые позиции в Гугл. Тематика: Одежда для пчеловодов. Не интересуют студии, которые присылают предложения на 10 страниц с баснословным бюджетом, даже реально не оценивая тематику. Ищу опытного фрилансера цена/качество, с которым при успешном выполнение первого этапа продолжу работу далее. Начинаем с одной категории, параллельно планируя продвижение и других разделов.