SEO-специалист

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт15 заявок219 просмотров

Компания - производитель, направление деятельности - розница и опт.

Создан новый сайт на платформе WordPress - интернет-магазин (ориентировочно 700 товарных карточек). Требуется вывод сайта в ТОП-10 Яндекса по ключевым запросам.

Необходима оптимизация сайта (как для продвижения в поисковых системах, так и для удобства сайта для клиентов).

Например, не настроены «Похожие товары» и корректный поиск, периодически медленная

загрузка сайта. 

Требования:

  • Опыт работы в продвижении интернет-магазина;
  • Наличие портфолио. Желательно наличие рекомендаций от нынешних или бывших заказчиков;
  • Наличие грамотного копирайтера;
  • Нахождение в Санкт-Петербурге.
WordPress
6 лет назад
MariFrol
Мария 
33 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров