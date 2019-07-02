Добрый день! Необходимо собрать и кластеризовать семантическое ядро для сайта. (На основе конкурентов, поисковой выдачи и т.д) Тематика разная - строительство, ремонт, информационные запросы. Объем: 300-700 запросов (По возможности выбранной ...
SEO-специалист
Компания - производитель, направление деятельности - розница и опт.
Создан новый сайт на платформе WordPress - интернет-магазин (ориентировочно 700 товарных карточек). Требуется вывод сайта в ТОП-10 Яндекса по ключевым запросам.
Необходима оптимизация сайта (как для продвижения в поисковых системах, так и для удобства сайта для клиентов).
Например, не настроены «Похожие товары» и корректный поиск, периодически медленная
загрузка сайта.
Требования:
- Опыт работы в продвижении интернет-магазина;
- Наличие портфолио. Желательно наличие рекомендаций от нынешних или бывших заказчиков;
- Наличие грамотного копирайтера;
- Нахождение в Санкт-Петербурге.
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