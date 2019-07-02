Крауд ссылки

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Закрыт3 заявки38 просмотров

Добрый день.

Требуется разместить для страниц сайта крауд с запросами в тексте по 2шт для каждого запроса:

https://utilexpert.ru/util/medicine/

утилизация медицинских отходов

утилизация мед отходов

https://utilexpert.ru/util/medicine/meditsinskie-othody-klass-b/

утилизация медицинских отходов класса б

утилизация отходов класса б

https://utilexpert.ru/util/utilizatsiya-avtomobilej-i-shin/

утилизация автомобильных шин

https://utilexpert.ru/util/utilizatsiya-avtomobilej-i-shin/shiny/

утилизация шин

утилизация шин в москве

https://utilexpert.ru/util/tech/

утилизация оргтехники

утилизация техники

https://utilexpert.ru/util/bio/

утилизация биологических отходов

утилизация биоотходов

https://utilexpert.ru/utilizaciya/himicheskih-othodov/

утилизация химических отходов

6 лет назад
leonid_chrome
Леонид 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров