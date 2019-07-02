Добрый день! Необходимо собрать и кластеризовать семантическое ядро для сайта. (На основе конкурентов, поисковой выдачи и т.д) Тематика разная - строительство, ремонт, информационные запросы. Объем: 300-700 запросов (По возможности выбранной ...
Крауд ссылки
Добрый день.
Требуется разместить для страниц сайта крауд с запросами в тексте по 2шт для каждого запроса:
https://utilexpert.ru/util/medicine/
утилизация медицинских отходов
https://utilexpert.ru/util/medicine/meditsinskie-othody-klass-b/
утилизация медицинских отходов класса б
https://utilexpert.ru/util/utilizatsiya-avtomobilej-i-shin/
https://utilexpert.ru/util/utilizatsiya-avtomobilej-i-shin/shiny/
https://utilexpert.ru/util/tech/
https://utilexpert.ru/util/bio/
утилизация биологических отходов
https://utilexpert.ru/utilizaciya/himicheskih-othodov/
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