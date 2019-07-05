SEO-специалист

Обязанности:

Комплексное продвижение сайта компании (аудит, семантическое ядро);

Вывод в ТОП по основным запросам;

Внутренняя и внешняя оптимизация сайта;

Поддержка, доработка существующего сайта;

Доработка существующих и создание новых лэндингов;

Увеличение посещаемости сайта по органическому поиску;

Проведение оптимизации текстов для поисковых систем;

Приведение сайта в соответствие рекомендациям поисковых систем;

Изучение изменений алгоритмов поисковых систем;

Оптимизация структуры сайта и его содержания;

Написание технического задания программисту;

Анализ поисковых запросов, расширение списка ключевых слов, вывод в ТОП;

Глубокий анализ конкурентов и поисковой выдачи;

Поиск и внедрение новых методов и инструментов поисковой оптимизации;

Разработка и подготовка системы отчетности по каналу SEO;

Проведение анализа трафика в Google.Analytics.

Требования:

Знание английского языка обязательно;

Наличие успешных кейсов по seo-продвижению с подтверждением (доступ к статистике, отчеты по работе);

Опыт работы в высококонкурентных нишах с результатом;

Умение составления грамотного ТЗ программисту;

Опыт работы с программой Keycollector, Screaming Frog и другие;

Опыт работы в области SEO;

Знание и понимание основных факторов ранжирования;

Продвинутое использование Google Analytics;

Умение самостоятельно планировать свою работу и отвечать за результат;

Аналитический склад ума, умение подходить к задачам креативно, при этом быть готовым к рутинной работе.

Условия:

Конкурентная заработная плата, обсуждается индивидуально;

Удаленная работа;

Адекватное руководство.

Присылайте своё портфолио и примеры кейсов с графиками на почту [email protected].