SEO-специалист

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок381 просмотр

Обязанности:

    Комплексное продвижение сайта компании (аудит, семантическое ядро);

    Вывод в ТОП по основным запросам;

    Внутренняя и внешняя оптимизация сайта;

    Поддержка, доработка существующего сайта;

    Доработка существующих и создание новых лэндингов;

    Увеличение посещаемости сайта по органическому поиску;

    Проведение оптимизации текстов для поисковых систем;

    Приведение сайта в соответствие рекомендациям поисковых систем;

    Изучение изменений алгоритмов поисковых систем;

    Оптимизация структуры сайта и его содержания;

    Написание технического задания программисту;

    Анализ поисковых запросов, расширение списка ключевых слов, вывод в ТОП;

    Глубокий анализ конкурентов и поисковой выдачи;

    Поиск и внедрение новых методов и инструментов поисковой оптимизации;

    Разработка и подготовка системы отчетности по каналу SEO;

    Проведение анализа трафика в Google.Analytics.

Требования:

    Знание английского языка обязательно;

    Наличие успешных кейсов по seo-продвижению с подтверждением (доступ к статистике, отчеты по работе);

    Опыт работы в высококонкурентных нишах с результатом;

    Умение составления грамотного ТЗ программисту;

    Опыт работы с программой Keycollector, Screaming Frog и другие;

    Опыт работы в области SEO;

    Знание и понимание основных факторов ранжирования;

    Продвинутое использование Google Analytics;

    Умение самостоятельно планировать свою работу и отвечать за результат;

    Аналитический склад ума, умение подходить к задачам креативно, при этом быть готовым к рутинной работе.

Условия:

    Конкурентная заработная плата, обсуждается индивидуально;

    Удаленная работа;

    Адекватное руководство.

Присылайте своё портфолио и примеры кейсов с графиками на почту [email protected].

6 лет назад
manukind
Ярослав 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сбор и кластеризация семантического ядра

    Добрый день!  Необходимо собрать и кластеризовать семантическое ядро для сайта.  (На основе конкурентов, поисковой выдачи  и т.д)  Тематика разная - строительство, ремонт, информационные запросы.  Объем: 300-700 запросов (По возможности выбранной ...

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать Сайт

    Тэбс которые нужны Home (главный лэндинг)  Services WorkCareersContact  Что нужно от сайта 1. Подключение метрики отслеживать трафик и его детали/статистику.  2. Живой Чат с менеджером/обратный звонок  3. Карта сайта (при ...

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • SEO-специалист

    Компания - производитель, направление деятельности - розница и опт. Создан новый сайт на платформе WordPress - интернет-магазин (ориентировочно 700 товарных карточек). Требуется вывод сайта в ТОП-10 Яндекса по ключевым запросам. Необходима оптимизация сайта ...

    WordPress
    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Крауд ссылки

    Добрый день. Требуется разместить для страниц сайта крауд с запросами в тексте по 2шт для каждого запроса: https://utilexpert.ru/util/medicine/ утилизация медицинских отходов утилизация мед отходов ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Консультация по Seo-продвижению категории интернет-магазина

    Здравствуйте, Господа! Мне нужен специалист, который поможет продвинуть раздел интернет-магазина на топовые позиции в Гугл. Тематика: Одежда для пчеловодов. Не интересуют студии, которые присылают предложения на 10 страниц с баснословным бюджетом, даже реально не оценивая ...

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • SEO-консультация по сайту.

    Здравствуйте, продвигаю сайт в Google, регион Украина. Тематика - сельскохозяйственная техника. Продвигаю с ноября 2018 года. До меня тоже был в работе. Сайт очень медленно выходит в топ и после июньского обновления поисковые ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужно выгрузить все все входящие ссылки на домен

    Есть сайт, средний, на него стоит много ссылок. Нужно выгрузить все ссылки входящие на него. При подаче заказа пишите, откуда будет выгруз - Ахревс, маджестик или что-то еще. Акцентирую - нужно ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад