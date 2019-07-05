Добрый день! Необходимо собрать и кластеризовать семантическое ядро для сайта. (На основе конкурентов, поисковой выдачи и т.д) Тематика разная - строительство, ремонт, информационные запросы. Объем: 300-700 запросов (По возможности выбранной ...
SEO-специалист
Обязанности:
Комплексное продвижение сайта компании (аудит, семантическое ядро);
Вывод в ТОП по основным запросам;
Внутренняя и внешняя оптимизация сайта;
Поддержка, доработка существующего сайта;
Доработка существующих и создание новых лэндингов;
Увеличение посещаемости сайта по органическому поиску;
Проведение оптимизации текстов для поисковых систем;
Приведение сайта в соответствие рекомендациям поисковых систем;
Изучение изменений алгоритмов поисковых систем;
Оптимизация структуры сайта и его содержания;
Написание технического задания программисту;
Анализ поисковых запросов, расширение списка ключевых слов, вывод в ТОП;
Глубокий анализ конкурентов и поисковой выдачи;
Поиск и внедрение новых методов и инструментов поисковой оптимизации;
Разработка и подготовка системы отчетности по каналу SEO;
Проведение анализа трафика в Google.Analytics.
Требования:
Знание английского языка обязательно;
Наличие успешных кейсов по seo-продвижению с подтверждением (доступ к статистике, отчеты по работе);
Опыт работы в высококонкурентных нишах с результатом;
Умение составления грамотного ТЗ программисту;
Опыт работы с программой Keycollector, Screaming Frog и другие;
Опыт работы в области SEO;
Знание и понимание основных факторов ранжирования;
Продвинутое использование Google Analytics;
Умение самостоятельно планировать свою работу и отвечать за результат;
Аналитический склад ума, умение подходить к задачам креативно, при этом быть готовым к рутинной работе.
Условия:
Конкурентная заработная плата, обсуждается индивидуально;
Удаленная работа;
Адекватное руководство.
Присылайте своё портфолио и примеры кейсов с графиками на почту [email protected].
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