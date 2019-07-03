Крауд маркетинг (ua регион)

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Закрытнет заявок144 просмотра

Тематика: Сайты бронирования посуточных апартаментов (если нужен URL для оценки - пишите в пм)

Регион: Украина

Количество ссылок: 10

Нужно 10 ссылок — 50/50: половину в новых темах, половину в существующих\активных\тематических\ не переспамленных темах.  

В новых = сама тема + имитация обсуждения 2 комментария с разных аккаунтов (ссылка на первой стр. обсуждения). 

Тексты должны быть тематическими и уникальными, не рекламного характера. 

Продвигаемых страниц:  3 шт (категория = стр. города с апартаментами). 

Темы нужно разместить в максимально подходящие разделы в живых, не заспамленных ссылками форумах.

Тема не менее 250 знаков/б.пробелов и комментарии не менее 150 знаков знаков/б.пробелов.

В заголовок темы, текст темы и в комментарий с ссылкой нужно будет вставить простое ключевое слово в любом склонении.

Требования к площадкам (форумам): Русскоязычные \ украиноязычные форумы, гео = Украина. 

НЕ трешовые линкопомойки, которые используются только для размещения ссылок.

Внимание: НЕ подойдут ссылки в форумах заспамленных коммерческими темами\ссылками, adult-ссылками, казино и.т.п;

Требования к ссылкам: прямая активная безанкорная ссылка (+ акоры вида тут\здесь\там\на сайте\название домена) , можно в nofollow. Желательно без редиректов.

Пишите сразу примерные сроки, стоимость и желательно примеры ваших сообщений (можно в пм).

На отлично выполняете задание = работаем с вами в дальнейшем с бОльшими объемами.

Критерии пригодности форумов: 

  • Живой форум, на котором общаются люди, а не краудмаркетологи обмениваются ссылками.
  • Раздел в котором опубликована тема с нашей ссылкой не переспамлен. Переспамлен = 80-90+% тем в разделе созданы исключительно для размещения ссылок, каждое второе-третье сообщение в таких темах содержит ссылку.
  • Форум не заспамлен адалт\наркотики\казино ссылками.
Пожалуйста обратите особое внимание на критерии, ссылка в забытом немодерируемом форуме который забит рекламными темами — не подойдёт.
6 лет назад
Vlasne_ua
38 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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