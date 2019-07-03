SEO-продвижение сайта Салона Красоты

Здравствуйте!

Нужен вывод в ТОП салона красоты по городу Ялта, Крым.

Новички, пожалуйста, не беспокойте.

Пишите:

1. Приблизительные сроки (например, первый месяц по такому-то проценту запросов, к 4ому месяцу 70% запросов выходят в топ и т.д.)

2. Цена вопроса.

3. Опыт работы, кейсы продвинутых Вами сайтов и желательно рекомендации от предыдущих заказчиков

4. Любая другая информация, которая выделит Вас среди остальных специалистов.

5. В тексте сообщения напишите большими буквами "ЯЛТА", чтобы я поняла, что Вы не робот.

Без указания хотя бы приблизительных расценок заявки не смотрю.