SEO настройка сайта

Была проведена первичная настройка сайта, нужно продолжить работу по seo-оптимизации.

Было сделано:

1. Перенастройка Я.Вебмастер + Я.Метрики (связали счетчик метрики с вебмастером). Добавили новые "цели", подключили новый веб-визор.

2. Обновили все адреса магазинов в Я.Справочнике и на Я.Картах, объединили все точки в одну сеть и отправили заявку на получение значка "Информация подтверждена владельцем" для всех магазинов. (Большая часть магазинов уже получила этот знак).

3. Перенастроили robots.txt + полностью обновить sitemap.xml (добавили поддержку https).

4. Добавили микроразметку товаров и картинок?.

5. Настроили все основные редиректы со старых страниц сайта, на новые.

6. Настроили редиректы с дублей страниц. (с "/" в конце и без, много "/" в конце и т.д.)

7. Настроили коды ответа (200, 301, 404) сервера для поисковых роботов Яндекса.

8. Почистили все внутренние ссылки на сайте от не существующих или старых страниц (404-ошибки).

9. Настроили мета-заголовки основных страниц сайта (Не каталог, только все сервисные страницы).

10. Временно настроили мета-заголовки для всего каталога товаров по "маске". (Чтобы не словить ошибки в Я.Вебмастере).

11. Купили временных ссылок на 1-2 месяца, для ускорения переиндексации сайта и удаления старых страниц из поисковой выдачи.

В планах стоят следующие задачи:

1. Ручная настройка мета-тегов для всех разделов каталога под актуальные поисковые запросы (около 150 страниц сайта - страницы разделов/категорий). Есть вопрос "почему не по маске?".

2. Настройка по "маске" мета-тегов товаров для каждого раздела. (У каждого разделу товаров присвоить свою "уникальную маску").

3. Для всех товаров на сайте сгенерировать "уникальное описание" из текста маски и вставить в карточку товара.

4. Добавление на все страницы товаров и новостей модуль "Поделиться в соц.сетях" от Яндекса.

5. Ручная настройка мета-тегов для всех страниц из раздела "Производители" под актуальные поисковые запросы.

Вопрос про актуальность таких задач открыт для обсуждения.

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