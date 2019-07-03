Обязанности: Комплексное продвижение сайта компании (аудит, семантическое ядро); Вывод в ТОП по основным запросам; Внутренняя и внешняя оптимизация сайта; Поддержка, доработка существующего сайта; ...
SEO настройка сайта
Была проведена первичная настройка сайта, нужно продолжить работу по seo-оптимизации.
Было сделано:
1. Перенастройка Я.Вебмастер + Я.Метрики (связали счетчик метрики с вебмастером). Добавили новые "цели", подключили новый веб-визор.
2. Обновили все адреса магазинов в Я.Справочнике и на Я.Картах, объединили все точки в одну сеть и отправили заявку на получение значка "Информация подтверждена владельцем" для всех магазинов. (Большая часть магазинов уже получила этот знак).
3. Перенастроили robots.txt + полностью обновить sitemap.xml (добавили поддержку https).
4. Добавили микроразметку товаров и картинок?.
5. Настроили все основные редиректы со старых страниц сайта, на новые.
6. Настроили редиректы с дублей страниц. (с "/" в конце и без, много "/" в конце и т.д.)
7. Настроили коды ответа (200, 301, 404) сервера для поисковых роботов Яндекса.
8. Почистили все внутренние ссылки на сайте от не существующих или старых страниц (404-ошибки).
9. Настроили мета-заголовки основных страниц сайта (Не каталог, только все сервисные страницы).
10. Временно настроили мета-заголовки для всего каталога товаров по "маске". (Чтобы не словить ошибки в Я.Вебмастере).
11. Купили временных ссылок на 1-2 месяца, для ускорения переиндексации сайта и удаления старых страниц из поисковой выдачи.
В планах стоят следующие задачи:
1. Ручная настройка мета-тегов для всех разделов каталога под актуальные поисковые запросы (около 150 страниц сайта - страницы разделов/категорий). Есть вопрос "почему не по маске?".
2. Настройка по "маске" мета-тегов товаров для каждого раздела. (У каждого разделу товаров присвоить свою "уникальную маску").
3. Для всех товаров на сайте сгенерировать "уникальное описание" из текста маски и вставить в карточку товара.
4. Добавление на все страницы товаров и новостей модуль "Поделиться в соц.сетях" от Яндекса.
5. Ручная настройка мета-тегов для всех страниц из раздела "Производители" под актуальные поисковые запросы.
Вопрос про актуальность таких задач открыт для обсуждения.
Работаю только через безопасную сделку
Нацелен на длительное сотрудничество
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