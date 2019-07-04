Продвижение сайта в топ 10

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок370 просмотров

Добрый день!

Только реальным профи! Сайт с хорошим стажем долго был в выдаче по многим запросам, сайт mageprint.ru.

Всегда продвигался через сеопульт. Сейчас просел. Надо восстановить в выдаче. Работа только на результат.

Запросы прикрепил и стастистику.

Только реальные предложения по улучшению и оплата за результат!

6 лет назад
mendis
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
18 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров