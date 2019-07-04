Продвижение сайта в топ 10

Добрый день!

Только реальным профи! Сайт с хорошим стажем долго был в выдаче по многим запросам, сайт mageprint.ru.

Всегда продвигался через сеопульт. Сейчас просел. Надо восстановить в выдаче. Работа только на результат.

Запросы прикрепил и стастистику.

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