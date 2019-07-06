Вычислить популярные ключевые запросы для title и description

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Закрыт9 заявок137 просмотров

Для интернет-журнала для стоматологов Dental Magazine требуется вычислить популярные ключевые запросы от профессиональных стоматологов, зубных техников. Аудитория может интересоваться обучающими курсами, интересным видео с ключевым запросом в поиске стоматологического характера. Так же разумеется статьи. Впервые пишу задание в подобном сервисе. Если что не так, сориентируйте какая информация еще нужна. Спасибо.

6 лет назад
DENTALMAGAZINE
Анастас 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров