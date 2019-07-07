Проверка качества ссылок

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Закрыт3 заявки156 просмотров

Нужно закупить на SAPE определенное количество ссылок по заданным мной параметрам и поставить в категорию Wait. Потом проверить их на checktrust.ru по заданным мной параметрам и подтвердить размещение. Доступы к акаунта предоставлю. 

6 лет назад
spb9160777
Алексей 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров