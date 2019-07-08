Нужна оптимизация под Гугл для магаза на англ.языке. 1) Нужна семантика на англ языке для интернет-магазина кальянов: Примеры брендов: avionmatt pearmexanika smokeAlpha Hookahdarkside (dark side)unionmamay customsоколо 20 брендов кальянов. Полный список ...
Разместить аутричем 10 статей по готовой базе
Добрый день!
Необходимо разместить по готовой базе площадок 10 гест постов. Ваша задача связаться с площадкой (ко многим уже есть контактная почта), предложить тему вебмастеру и согласовать с ним, передать на написание нашему копирайтеру, вернуть вебмастеру на размещение статью, получить ссылку.
Идеально подойдет новичкам.
Прошу указать стоимость за 1 размещение.
Спасибо!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Необходимо разместить 50 ссылок крауда (комментарии, иногда профили) по готовой базе площадок по запад. Если с английским не очень - можно использовать переводчик. Идеально подойдет новичкам. прошу указывать цену за ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужны отчеты серпстат по 100 сайтам. Позиции, Семантика, КонкурентыПоисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $1000
Имеется сайт строительной тематики, регион Санкт-Петербург. Сайту чуть больше пол года, оптимизацией и продвижением не занимались совсем. Поэтому ищется человек, который для начала сделает аудит и оптимизацию, а также возьмет на себя обязанность его продвижения ...Поисковые системы (SEO)37 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Нужен профессиональный seo-айдит сайта (внутренние и внешне факторы), чтобы понять и выявить причины которые мешают сайту продвигаться. Сайт https://clck.ru/E3khSПоисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Продвижение мобильного приложения. Прошу писать тех у кого есть опыт продвижения приложения на зарубежные рынки. В краце можете написать как видите процесс и сколько мин. денег нужно в рекламу вложить для каких-либо тестовых результатов. ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно закупить на SAPE определенное количество ссылок по заданным мной параметрам и поставить в категорию Wait. Потом проверить их на checktrust.ru по заданным мной параметрам и подтвердить размещение. Доступы к акаунта предоставлю.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Проект интернет лотереи, требуется продвижение через блогеров. Другие варианты smm и seo не предлагать. Сообщите цену, план продвижения, форму отчета и сроки. Если есть опыт продвижение лотерей будет преимуществом.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Сайт визажиста в Германии,нужно поднять в топ и оптимизировать для поисковика Google,разумеется на немецком языкеПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Для интернет-журнала для стоматологов Dental Magazine требуется вычислить популярные ключевые запросы от профессиональных стоматологов, зубных техников. Аудитория может интересоваться обучающими курсами, интересным видео с ключевым запросом в поиске стоматологического характера. Так же разумеется статьи. Впервые ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт6 лет назад