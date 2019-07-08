Разместить 50 ссылок крауда по базе

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Закрыт13 заявок181 просмотр

Добрый день!

Необходимо разместить 50 ссылок крауда (комментарии, иногда профили) по готовой базе площадок по запад. Если с английским не очень - можно использовать переводчик. Идеально подойдет новичкам.

прошу указывать цену за 1 размещение.

Спасибо!

6 лет назад
vycheslavua
Вячеслав 
31 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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