Нужен SEO аудит сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок135 просмотров

Добрый день.

Нужен профессиональный seo-айдит сайта (внутренние и внешне факторы), чтобы понять и выявить причины которые мешают сайту продвигаться.

Сайт https://clck.ru/E3khS

6 лет назад
yurec2073
Юрий 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров