Продвижение по России

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт19 заявок168 просмотров

Сайт design-technoled.ru

Пример страницы каталога design-technoled.ru/catalog/circle_svet , запросы вроде Кольцевые Светильники, Контурные светильники, Линейные светильники. В топе примерно такие сайты и выходят (специализированные, не монстры).

Нужно продвижение (именно органический поиск, и яндекс и гугл) по России.

Прошу обязательно указывать цену в месяц, что примерно и на каких условиях предлагаете.

6 лет назад
ufalabadv
37 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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