Нужна оптимизация под Гугл для магаза на англ.языке. 1) Нужна семантика на англ языке для интернет-магазина кальянов: Примеры брендов: avionmatt pearmexanika smokeAlpha Hookahdarkside (dark side)unionmamay customsоколо 20 брендов кальянов. Полный список ...
Продвижение по России
Сайт design-technoled.ru
Пример страницы каталога design-technoled.ru/catalog/circle_svet , запросы вроде Кольцевые Светильники, Контурные светильники, Линейные светильники. В топе примерно такие сайты и выходят (специализированные, не монстры).
Нужно продвижение (именно органический поиск, и яндекс и гугл) по России.
Прошу обязательно указывать цену в месяц, что примерно и на каких условиях предлагаете.
Заявки фрилансеров
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