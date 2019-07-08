Правильный семантический вид категорий товаров

Для интернет-магазина требуется привести имеющиеся категории товаров к правильному семантическому виду:

1. Привести название категории к явному однозначному и уникальному виду, например, вместо "Футболки" в разделе "Мужская одежда", нужно "Мужские футболки". Как правило, не более 2-3 слов.

2. Если в названии список (через запятую или "и"), разделить на несколько категорий на том же уровне. Пример: вместо "Фрукты и ягоды", надо отдельно "Фрукты" и отдельно "Ягоды".

3. Проверить и использовать порядок слов в максимальной частотности. Пример по вордстату: [Автомобильные домкраты] - 1714, [Домкраты автомобильные] - 3322, значит пишем "Домкраты автомобильные".

4. Во множественном числе.

Изменения проводить только для категории последнего уровня, т.е. тех, после которых на следующем уровне текущей категории ничего нет (столбцы F или G или H).

Всего примерно 3,5 тыс. категорий.

Пример с результатом и оригиналом во вложении.

В заявке или в личке указывать стоимость и срок выполнения.

Оплата по вебмани.