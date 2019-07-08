Нужна оптимизация под Гугл для магаза на англ.языке. 1) Нужна семантика на англ языке для интернет-магазина кальянов: Примеры брендов: avionmatt pearmexanika smokeAlpha Hookahdarkside (dark side)unionmamay customsоколо 20 брендов кальянов. Полный список ...
Правильный семантический вид категорий товаров
Для интернет-магазина требуется привести имеющиеся категории товаров к правильному семантическому виду:
1. Привести название категории к явному однозначному и уникальному виду, например, вместо "Футболки" в разделе "Мужская одежда", нужно "Мужские футболки". Как правило, не более 2-3 слов.
2. Если в названии список (через запятую или "и"), разделить на несколько категорий на том же уровне. Пример: вместо "Фрукты и ягоды", надо отдельно "Фрукты" и отдельно "Ягоды".
3. Проверить и использовать порядок слов в максимальной частотности. Пример по вордстату: [Автомобильные домкраты] - 1714, [Домкраты автомобильные] - 3322, значит пишем "Домкраты автомобильные".
4. Во множественном числе.
Изменения проводить только для категории последнего уровня, т.е. тех, после которых на следующем уровне текущей категории ничего нет (столбцы F или G или H).
Всего примерно 3,5 тыс. категорий.
Пример с результатом и оригиналом во вложении.
В заявке или в личке указывать стоимость и срок выполнения.
Оплата по вебмани.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Необходимо разместить 50 ссылок крауда (комментарии, иногда профили) по готовой базе площадок по запад. Если с английским не очень - можно использовать переводчик. Идеально подойдет новичкам. прошу указывать цену за ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Необходимо продвижение интернет-магазина monster-style.ru/, тематика – одежда для бодибилдинга. Основная задача достигнуть посещаемости в 2500-3000 уникальных посетителей в месяц, срок продвижения 3-5 месяцев. Сейчас посещаемость около 1200 посетителей в месяц. ...Поисковые системы (SEO)30 заявокЗакрыт6 лет назад
СЕО продвижение сайта по ремонту стиральных машин.Регион Москва и Московская область.От вас сроки и стоимость. Приветствуются специалисты , работавшие с подобной тематикой(примеры и результаты в студию).Контекстная реклама не рассматривается !!!!!! Спасибо ...Поисковые системы (SEO)29 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт на опенкарді. Потрібно пройтись по дизайну , настроїти СЕО. Настроїти під мобільну версію.Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Необходимо разместить по готовой базе площадок 10 гест постов. Ваша задача связаться с площадкой (ко многим уже есть контактная почта), предложить тему вебмастеру и согласовать с ним, передать на написание ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужны отчеты серпстат по 100 сайтам. Позиции, Семантика, КонкурентыПоисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $1000
Имеется сайт строительной тематики, регион Санкт-Петербург. Сайту чуть больше пол года, оптимизацией и продвижением не занимались совсем. Поэтому ищется человек, который для начала сделает аудит и оптимизацию, а также возьмет на себя обязанность его продвижения ...Поисковые системы (SEO)37 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Нужен профессиональный seo-айдит сайта (внутренние и внешне факторы), чтобы понять и выявить причины которые мешают сайту продвигаться. Сайт https://clck.ru/E3khSПоисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Продвижение мобильного приложения. Прошу писать тех у кого есть опыт продвижения приложения на зарубежные рынки. В краце можете написать как видите процесс и сколько мин. денег нужно в рекламу вложить для каких-либо тестовых результатов. ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт6 лет назад