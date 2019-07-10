Добрый день! Необходимо разместить 50 ссылок крауда (комментарии, иногда профили) по готовой базе площадок по запад. Если с английским не очень - можно использовать переводчик. Идеально подойдет новичкам. прошу указывать цену за ...
SEO/ Настроить Яндекс и Гугл сервисы для рекламы и продвижения лендинг
Консультировать при разработке Лендинга. SEO/ Настроить рекламу для Лендинга.
Тема: WEB-разработка и дизайн+ мобильные приложения. Возможно долгосрочное сотрудничество если удовлетворит качество работы.
Выбираем кандидата для помощи в создании продающего Лендинга+ настройке рекламы и его продвижения.
Кто мы: IT-стартап, обьединяющий множество ИТ услуг под одной крышей.
Что ценим: отсутствие шаблонного мышления, подход к поиску компромиссов, всегда ценим подробные аргументы.
Что у нас уже есть:
Команда, текущие заказы, офис, сайт и Лендинг-сайт гибрид в разработке.
Сайт на верстке- заключительные штрихи.
Лендинг- макет есть, нужны рекомендации для проработки текстов, графики и т.п. для окончательной доработки перед сдачей на верстку.
Что мы хотим:
Основной сайт у нас -информационный, для менеджеров и директоров компаний при выборе на тендер или подряд... с основными услугами не для широкой публики( разработка ПО, блокчейн, интернет вещей, промышленная автоматизация)-но рекомендации по улучшению будем рады услышать!
Сайт-Лендинг....гибрид WEB и дизайн-услуг для широкого круга пользователей...знаем, тяжелый и необычный- но не хотим быть №1 в Яндекс как самый идеальный шаблон для рекламы...пустой, бездушный, но продающий....
Что хотим от вас услышать:
Смело, трудно, но возможно!
Компромисс, золотая середина между дизайном, текстами и шаблонностью для рекламных движков...
Что ожидаем в идеале:
быть на 1 странице в Яндекс и Гугле.
Примерные цены, варианты оплаты, сроки...
ВАЖНО!!!!!!
Ботам не отвечаем, с шаблонами не общаемся...Хотите работу- проявите уважение!
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