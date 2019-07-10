SEO/ Настроить Яндекс и Гугл сервисы для рекламы и продвижения лендинг

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Закрыт11 заявок122 просмотра

Консультировать при разработке Лендинга. SEO/ Настроить рекламу для Лендинга.

Тема: WEB-разработка и дизайн+ мобильные приложения. Возможно долгосрочное сотрудничество если удовлетворит качество работы.

Выбираем кандидата для помощи в создании продающего Лендинга+ настройке рекламы и его продвижения.

Кто мы:  IT-стартап, обьединяющий множество ИТ услуг под одной крышей.

Что ценим: отсутствие шаблонного мышления, подход к поиску компромиссов, всегда ценим подробные аргументы.

Что у нас уже есть:

Команда, текущие заказы, офис, сайт и Лендинг-сайт гибрид в разработке.

Сайт на верстке- заключительные штрихи.

Лендинг- макет есть, нужны рекомендации для проработки текстов, графики и т.п. для окончательной доработки перед сдачей на верстку.

Что мы хотим:

Основной сайт у нас -информационный, для менеджеров и директоров компаний при выборе на тендер или подряд... с основными услугами не для широкой публики( разработка ПО, блокчейн, интернет вещей, промышленная автоматизация)-но рекомендации по улучшению будем рады услышать!

Сайт-Лендинг....гибрид WEB и дизайн-услуг для широкого круга пользователей...знаем, тяжелый и необычный- но не хотим быть №1 в Яндекс как самый идеальный шаблон для рекламы...пустой, бездушный, но продающий....

Что хотим от вас услышать:

Смело, трудно, но возможно!

Компромисс, золотая середина между дизайном, текстами и шаблонностью для рекламных движков...

Что ожидаем в идеале:

быть на 1 странице в Яндекс и Гугле.

Примерные цены, варианты оплаты, сроки...

ВАЖНО!!!!!!

Ботам не отвечаем, с шаблонами не общаемся...Хотите работу- проявите уважение!

6 лет назад
guest_15610567577751
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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