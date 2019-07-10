Нужна оптимизация под Гугл для магаза на англ.языке. 1) Нужна семантика на англ языке для интернет-магазина кальянов: Примеры брендов: avionmatt pearmexanika smokeAlpha Hookahdarkside (dark side)unionmamay customsоколо 20 брендов кальянов. Полный список ...
Размещение ссылки в статье
Добрый день, ищу площадки (только Украина) для размещения своей статьи или ссылки на видеоролик.
Тематика: Строительство. Промышленное оборудование. Водоснабжение. Отопление.
Присылайте предложение по площадкам и ценам.
Предложение без ссылки на площадку и цены размещение – в СПАМ!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Необходимо разместить 50 ссылок крауда (комментарии, иногда профили) по готовой базе площадок по запад. Если с английским не очень - можно использовать переводчик. Идеально подойдет новичкам. прошу указывать цену за ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт6 лет назад
Привет! Ищем специалиста поисковой оптимизации в дейтинг-проект Denim. Denim — социальная сеть, которая помогает выстраивать личные связи наиболее эффективно. Проект уже собрал миллион пользователей по всему миру, дальше – больше! Для этого мы ищем новых людей. ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт design-technoled.ru Пример страницы каталога design-technoled.ru/catalog/circle_svet , запросы вроде Кольцевые Светильники, Контурные светильники, Линейные светильники. В топе примерно такие сайты и выходят (специализированные, не монстры). Нужно продвижение (именно органический поиск, и яндекс ...Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт6 лет назад
Для интернет-магазина требуется привести имеющиеся категории товаров к правильному семантическому виду: 1. Привести название категории к явному однозначному и уникальному виду, например, вместо "Футболки" в разделе "Мужская одежда", нужно "Мужские футболки". Как правило, не ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Необходимо продвижение интернет-магазина monster-style.ru/, тематика – одежда для бодибилдинга. Основная задача достигнуть посещаемости в 2500-3000 уникальных посетителей в месяц, срок продвижения 3-5 месяцев. Сейчас посещаемость около 1200 посетителей в месяц. ...Поисковые системы (SEO)30 заявокЗакрыт6 лет назад
СЕО продвижение сайта по ремонту стиральных машин.Регион Москва и Московская область.От вас сроки и стоимость. Приветствуются специалисты , работавшие с подобной тематикой(примеры и результаты в студию).Контекстная реклама не рассматривается !!!!!! Спасибо ...Поисковые системы (SEO)29 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт на опенкарді. Потрібно пройтись по дизайну , настроїти СЕО. Настроїти під мобільну версію.Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Необходимо разместить по готовой базе площадок 10 гест постов. Ваша задача связаться с площадкой (ко многим уже есть контактная почта), предложить тему вебмастеру и согласовать с ним, передать на написание ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужны отчеты серпстат по 100 сайтам. Позиции, Семантика, КонкурентыПоисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт6 лет назад