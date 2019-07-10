Составить семантическое ядро для интернет-магазина игрушек и великов

Составить семантическое ядро для интернет-магазина игрушек и велосипедов.

Передо мной стоит задача сделать отличный ИМ, а значит продумать его продвижение. В целом есть пнимания SEO, но семантичекого ядро никогда не делал и хочется получить рекомендации консультацию и возможно ваши услуги как SEO специалиста.

Цель - сделать офигенное SEO для эффективного продвижения магазина.

В приложении товары магазина.