Требуется профессионал по внешней оптимизации сайта. Нужно грамотно нарастить ссылочный профиль белыми методами: качественные статьи, вечные ссылки, блоги и другие эффективные способы. Прогресс и результат будем

вместе наблюдать в ahrefs. Арендные ссылки (SAPE), прогон по каталогам, спам не подойдут.

Технические детали, ссылку на сайт отправлю в личку. Сроки и стоимость проекта можно обговорить.