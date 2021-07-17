Создать сайт похожий на шефланч

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Завершен7 заявок2589 просмотров

Добрый день нужно создать сайт похожий на шефланч.рф. наполнение беру на себя , без платежной системы, пользователь выбирает товар пишет в форму имя и номер и мне эта информация прилетает в ватцап

4 года назад
Nick_SV
31 год
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Hieron
Егор 
24 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$80
6 дней
Escrow
Работал с Егором над созданием сайта для онлайн заказов ролов. Егор выполнил работу, на 5 баллов, учел все мои пожелания и сделал даже больше. Буду обращаться еще, рекомендую как честного и профессионального исполнителя.
Николай всегда был на связи, четкое ТЗ, моментальная оплата. Сотрудничеством доволен!!!

Заявки фрилансеров

Денис
 
29 лет
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Был
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Андрей
 
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Александр
 
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2 часа назад
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Hieron
Егор 
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год назад
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Александр
 
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