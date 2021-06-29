Необходимо создать анкету - регистрацию по примеру https://betterme-mealplan.com/ru для проекта по фотографии. Функционал нужно будет повторить в точности, как в примере, со всем визуалом и инструментами. Необходима также будет разработка самого продукта (это будет обучение через аудиоконтент) на GetCourse, подключение оплат будет через PayPal и через Cloudpayments. Продукт в максимально простой реализации, понятной для клиента. Проект нужно реализовать полностью за две недели. Интересует стоимость и площадка, на который можно реализовать анкету - регистрацию.