Требуется разработать 4 сайта «под ключ» в соответствии с техническим заданием. Ожидается полный цикл разработки, включая дизайн и функционал. Важно учитывать все детали из ТЗ. Укажите стоимость выполнения заказа и сроки, а также предоставьте ссылки на портфолио.