Нужен гуру специалист Elementor PRO + Crocoblock

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт3 заявки3147 просмотров

Задача:

- сборка главной страницы

- сборка попапов

- сборка страниц регистрации и логировнаия

- сборка кабинета клиента

- сборка страницы магазина с продуктами

- сборка страницы с фильтрациями

- сборка карточки товара с атрибутами

- сборка страницы корзины

- сборка обычной страницы

- сборка страницы блога

- сборка страницы контакт

Что нужно знать:

- Elementor PRO

- CrocoBlock

- JetEngine

- WooCoommerce (уметь работать именно с Elementor PRO)

Elementor
4 года назад
antony29
Антон 
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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Евгений
 
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