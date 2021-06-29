Ищем подрядчика для разработки веб-сервиса аналитики для маркетплейсов. Проект включает работу с парсерами, API и фреймворками. Требуется опыт работы с парсингом открытых данных, API и фреймворками, желательно знание Python. Рассматривается долгосрочное сотрудничество. Возможна работа по договору.
Нужен гуру специалист Elementor PRO + Crocoblock
Задача:
- сборка главной страницы
- сборка попапов
- сборка страниц регистрации и логировнаия
- сборка кабинета клиента
- сборка страницы магазина с продуктами
- сборка страницы с фильтрациями
- сборка карточки товара с атрибутами
- сборка страницы корзины
- сборка обычной страницы
- сборка страницы блога
- сборка страницы контакт
Что нужно знать:
- Elementor PRO
- CrocoBlock
- JetEngine
- WooCoommerce (уметь работать именно с Elementor PRO)
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