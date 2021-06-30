Требуется преобразовать лендинг в многостраничный сайт на платформе Tilda. Исходной страницей является теплые-фундаменты.рф/ushp. В проекте необходимо учесть техническое задание, которое прикреплено. Ожидается указание окончательной цены и сроков выполнения. Примеры выполненных работ приветствуются.
Создать редизайн landing-а по образу и подобию
Есть langing page https://yakvam.com/
Необходимо создать аналогичный landing с точно такой же информацией и текстом, но с другим дизайном.
Лучше использовать готовый шаблон, чтобы было удобно в будущем менять лэндинг.
Обратите внимание, что нужно также найти аналогичные иллюстрации (лучше svg, сконвертированный в jpg) из какого-то готового пакета, чтобы в дальнейшем можно было использовать другие иллюстрации оттуда.
Можно ли использовать тильду, или что-то подобное?
Да, но на моем аккаунте, или в такой способ, чтобы я смог редактировать его через конструктор.
В результате требуется готовый html, css, js, img архив, который можно загрузить на сервер.
+ шаблон, и пак иллюстраций
По срокам - до конца недели.
Все максимально подробно описал.
Указывайте цену и срок сразу, пожалуйста.
Выбранный исполнитель
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