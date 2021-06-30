Создать редизайн landing-а по образу и подобию

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Завершен11 заявок1183 просмотра

Есть langing page https://yakvam.com/

Необходимо создать аналогичный landing с точно такой же информацией и текстом, но с другим дизайном.

Лучше использовать готовый шаблон, чтобы было удобно в будущем менять лэндинг.

Обратите внимание, что нужно также найти аналогичные иллюстрации (лучше svg, сконвертированный в jpg) из какого-то готового пакета, чтобы в дальнейшем можно было использовать другие иллюстрации оттуда.

Можно ли использовать тильду, или что-то подобное?

Да, но на моем аккаунте, или в такой способ, чтобы я смог редактировать его через конструктор.

В результате требуется готовый html, css, js, img архив, который можно загрузить на сервер.

+ шаблон, и пак иллюстраций

По срокам - до конца недели.

Все максимально подробно описал.

Указывайте цену и срок сразу, пожалуйста.

CSSHTMLJavaScriptTilda
4 года назад
berzin
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3 месяца назад

Выбранный исполнитель

SlavikMysnik
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