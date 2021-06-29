Довести до ума сайт на symfony

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Закрыт5 заявок2475 просмотров

Нужно довести сайт до ума. Писался под фреймворком Symphony, но не доведен до конца. Все исходники в доступе.

После обсуждения с заинтересованным исполнителем будет определена стоимость.

Symfony
4 года назад
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