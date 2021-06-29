Создание игрового фансайта обменника

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок2351 просмотр

Требуется создать сайт для игрового сообщества по типу площадки обменника внутриигровыми предметами.

Функциональность:

- регистрация/авторизация (OAuth Battlenet)

- добавление пользователем информации внутриигровых предметов в базу

- сортировка отображаемых внутриигровых предметов по уникальным значениям

- черные списки пользователей

- удаление из базы пользователем

- поиск в реальном времени (websocket)

- панель администратора

Дизайн и тематика: дизайн не требуется - темная тема, шрифты/цветовая палитра/элементы арта Diablo 2

Предпочтительно использование NodeJS с комментированием блоков кода. Возможно обращение в дальнейшем для добавления/изменения функций по договорной расценке.

Примеры аналогичных сайтов: poe (тчк) trade, trade (тчк) pathofexile (тчк) com

Node.js
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