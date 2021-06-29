Создать сайт. Движок - ВП. Примеры брошу

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Закрыт35 заявок3246 просмотров

Нужно создать простой сайт -одностраничник

Желаемая ЦМС - ВП (крайний вариант - джумла)

Дизайн - например что-то такое https://home-master.kiev.ua/santehnik.html, сайт Услуги сантехника

Интересует ориентиры по стоимости, сроки. Подробное ТЗ предоставлю

Joomla
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Заявки фрилансеров

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