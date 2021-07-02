Требуется специалист по сборке сайтов под ключ с использованием Elementor PRO и Crocoblock. Задачи включают создание главной страницы, попапов, страниц регистрации и логирования, кабинета клиента, страницы магазина, фильтрации, карточек товара, корзины, блога и контактов. Необходим опыт работы с WooCommerce и знание JetEngine.
Быстро сделать лендинг
Как можно быстрее нужно сделать небольшой лендинг на пару блоков.
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