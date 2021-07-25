Доброго времени суток.

Нужно в кратчайший срок скопировать сайт с тильды, запустить его нужно на вордпресс. Сроки сжатые, максимум неделя (но сайт на самом деле довольно простой обычный сайт визитка). Десктопная версия есть нарисованна в фигме.

http://violltd.tilda.ws/ - это сам сайт. Готов работать через безопасную сделку, но сроки крайне важны - если у вас есть другие проекты или ещё какие-то дела, прошу не тратить ни моё ни своё время, один чел уже запорол.

Из дополнений, нужно по окончанию залить на хостинг подключить к домену. На сайт установить плагин автоматического бэкапа и плагин для сео адаптации на ваш выбор (желательно бесплатные плагины).

Бюджет указан.