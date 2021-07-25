Скопировать сайт визитку с тильды + доработать мобильную версию

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен5 заявок3462 просмотра

Доброго времени суток.

Нужно в кратчайший срок скопировать сайт с тильды, запустить его нужно на вордпресс. Сроки сжатые, максимум неделя (но сайт на самом деле довольно простой обычный сайт визитка). Десктопная версия есть нарисованна в фигме. 

http://violltd.tilda.ws/ - это сам сайт. Готов работать через безопасную сделку, но сроки крайне важны - если у вас есть другие проекты или ещё какие-то дела, прошу не тратить ни моё ни своё время, один чел уже запорол. 

Из дополнений, нужно по окончанию залить на хостинг подключить к домену. На сайт установить плагин автоматического бэкапа и плагин для сео адаптации на ваш выбор (желательно бесплатные плагины).

Бюджет указан.

FigmaTildaWordPress
4 года назад
gagarinc
Руслан 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Gurik1997
Кирилл 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$150
7 дней
Escrow
Кирилл большое спасибо за работу. Работа сделана как нужно, правки какие были все внёс. Рекомендую 👍 отличный специалист
Очень хороший заказчик, всегда на связи, изложил все по полочкам как и что ему нужно. Приятно работать с такими людьми. Всем рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Илья
 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
70 отзывов
4 года назад
Анастасия
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Илья
 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
28 отзывов
4 года назад
Gurik1997
Кирилл 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Нужен гуру специалист Elementor PRO + Crocoblock

    $200

    Требуется специалист по сборке сайтов под ключ с использованием Elementor PRO и Crocoblock. Задачи включают создание главной страницы, попапов, страниц регистрации и логирования, кабинета клиента, страницы магазина, фильтрации, карточек товара, корзины, блога и контактов. Необходим опыт работы с WooCommerce и знание JetEngine.

    Elementor
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка сервиса аналитики для маркетплейсов

    Ищем подрядчика для разработки веб-сервиса аналитики для маркетплейсов. Проект включает работу с парсерами, API и фреймворками. Требуется опыт работы с парсингом открытых данных, API и фреймворками, желательно знание Python. Рассматривается долгосрочное сотрудничество. Возможна работа по договору.

    Парсинг данныхPython
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Анкета - регистрация и обучающий продукт на GetCourse

    Требуется разработка анкеты-регистрации по примеру сайта для проекта по фотографии. Функционал должен полностью повторять пример, включая визуал и инструменты. Также необходимо создать обучающий продукт на GetCourse с аудиоконтентом и подключением оплат через PayPal и Cloudpayments. Срок выполнения - две недели.

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать сайт. Движок - ВП. Примеры брошу

    Требуется разработка простого одностраничного сайта на платформе WordPress. Будет предоставлено подробное техническое задание и примеры дизайна, похожие на сайт услуг сантехника. Интересуют ориентировочные сроки и стоимость выполнения заказа.

    Joomla
    Сайты «под ключ»35 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт под ключ

    Необходимо разработать продающий сайт для производственной компании, занимающейся холодной штамповкой. Техническое задание отсутствует, но все необходимые данные будут предоставлены по запросу. Сайт должен эффективно представлять как готовые изделия, так и услуги по штамповке.

    Сайты «под ключ»38 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание игрового фансайта обменника

    Необходимо разработать сайт для игрового сообщества обменника внутриигровыми предметами. Основные функции включают регистрацию через OAuth Battlenet, добавление предметов в базу, сортировку, черные списки пользователей и панель администратора. Дизайн не требуется, предпочтительно использование NodeJS с комментариями. Возможна дальнейшая доработка функционала.

    Node.js
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Довести до ума сайт на symfony

    Необходима доработка сайта, разработанного на фреймворке Symfony. Все исходные коды доступны для работы. После обсуждения с исполнителем будет определена стоимость выполнения задачи.

    Symfony
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать 4 сайт под ключ согласно ТЗ (техническому заданию)

    Требуется разработка 4 сайтов под ключ в соответствии с техническим заданием. Ожидается указание суммы и сроков выполнения. Все детали по дизайну будут обсуждаться с заказчиком.

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать 4 сайта согласно ТЗ (техническому заданию)

    Требуется разработать 4 сайта «под ключ» в соответствии с техническим заданием. Ожидается полный цикл разработки, включая дизайн и функционал. Важно учитывать все детали из ТЗ. Укажите стоимость выполнения заказа и сроки, а также предоставьте ссылки на портфолио.

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать редизайн landing-а по образу и подобию

    Требуется создать редизайн landing page с аналогичным содержанием, но новым дизайном. Используйте готовый шаблон и найдите подходящие иллюстрации. Результат должен включать готовые html, css, js файлы и архив с изображениями. Возможен вариант с использованием конструктора, чтобы заказчик мог редактировать. Срок выполнения - до конца недели.

    CSSHTMLJavaScriptTilda
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад