Сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт17 заявок970 просмотров

Онлайн магазин под дропшиппинг

4 года назад
FoxRMV
Максим 
41 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
17 минут назад
11 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Александр
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
134 отзыва(-5)
4 года назад
Мария
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Владимир
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад
Михаил
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
11 часов назад
161 отзыв
4 года назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Артём
 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 часов назад
70 отзывов
4 года назад
#1
Сайты «под ключ»
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
8 часов назад
61 отзыв
4 года назад
Дарья
 
36 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Кирилл
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
60 отзывов
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
11 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Владислав
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 часов назад
287 отзывов
4 года назад
Артем
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Илья
 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
28 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Нужен гуру специалист Elementor PRO + Crocoblock

    $200

    Требуется специалист по сборке сайтов под ключ с использованием Elementor PRO и Crocoblock. Задачи включают создание главной страницы, попапов, страниц регистрации и логирования, кабинета клиента, страницы магазина, фильтрации, карточек товара, корзины, блога и контактов. Необходим опыт работы с WooCommerce и знание JetEngine.

    Elementor
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Быстро сделать лендинг

    Необходимо быстро разработать небольшой лендинг, состоящий из нескольких блоков. Проект требует оперативности и качественного исполнения. Подходящие решения для сайтов «под ключ» приветствуются.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Скопировать сайт визитку с тильды + доработать мобильную версию

    $150

    Необходимо скопировать сайт визитку с Тильды и запустить его на платформе WordPress. Десктопная версия представлена в Фигме. Срок выполнения - не более недели. После завершения потребуется залить сайт на хостинг и подключить к домену, установить плагины для автоматического бэкапа и SEO. Бюджет указан.

    FigmaTildaWordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Анкета - регистрация и обучающий продукт на GetCourse

    Требуется разработка анкеты-регистрации по примеру сайта для проекта по фотографии. Функционал должен полностью повторять пример, включая визуал и инструменты. Также необходимо создать обучающий продукт на GetCourse с аудиоконтентом и подключением оплат через PayPal и Cloudpayments. Срок выполнения - две недели.

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать сайт. Движок - ВП. Примеры брошу

    Требуется разработка простого одностраничного сайта на платформе WordPress. Будет предоставлено подробное техническое задание и примеры дизайна, похожие на сайт услуг сантехника. Интересуют ориентировочные сроки и стоимость выполнения заказа.

    Joomla
    Сайты «под ключ»35 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт под ключ

    Необходимо разработать продающий сайт для производственной компании, занимающейся холодной штамповкой. Техническое задание отсутствует, но все необходимые данные будут предоставлены по запросу. Сайт должен эффективно представлять как готовые изделия, так и услуги по штамповке.

    Сайты «под ключ»38 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание игрового фансайта обменника

    Необходимо разработать сайт для игрового сообщества обменника внутриигровыми предметами. Основные функции включают регистрацию через OAuth Battlenet, добавление предметов в базу, сортировку, черные списки пользователей и панель администратора. Дизайн не требуется, предпочтительно использование NodeJS с комментариями. Возможна дальнейшая доработка функционала.

    Node.js
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Довести до ума сайт на symfony

    Необходима доработка сайта, разработанного на фреймворке Symfony. Все исходные коды доступны для работы. После обсуждения с исполнителем будет определена стоимость выполнения задачи.

    Symfony
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать 4 сайт под ключ согласно ТЗ (техническому заданию)

    Требуется разработка 4 сайтов под ключ в соответствии с техническим заданием. Ожидается указание суммы и сроков выполнения. Все детали по дизайну будут обсуждаться с заказчиком.

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать 4 сайта согласно ТЗ (техническому заданию)

    Требуется разработать 4 сайта «под ключ» в соответствии с техническим заданием. Ожидается полный цикл разработки, включая дизайн и функционал. Важно учитывать все детали из ТЗ. Укажите стоимость выполнения заказа и сроки, а также предоставьте ссылки на портфолио.

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    4 года назад