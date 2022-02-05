datsko022

Юрий Дацко datsko022

 
23 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Рекламные штуки, анимации, монтаж видео

Занимаюсь:

  • обработка фотографий
  • баннеры
  • создание логотипов
  • монтаж видео
  • создание анимации
  • подготовка изображений к печати

﻿Почему я:

  • работал граф.дизайнером на нескольких стартапах
  • всегда на связи
  • быстро работаю и не игнорирую правки

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0 из 5

Отзывы заказчиков

evgeniy_kurko
42 года
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$10
10 баллов
3 года назад
Создать красивые баннеры на основе эскизов.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Nick_SV
31 год
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$9
10 баллов
3 года назад
Обложки для актуальнго Инстаграм
Отлично
Всё отлично, уже не первый раз сотрудничаем Никаких нареканий нет, ТЗ понятное, всё оплачено вовремя
Ответный отзыв
dima2341
45 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$6
10 баллов
3 года назад
Записать видео отзыв
Всё замечательно спасибо.
Рекомендую
Ответный отзыв
YouNova
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$6
10 баллов
3 года назад
Создать буклет,который позже будет загружен в ворд
Ультра крутой чел, сделал быстро и как надо, рекомендую.
Все хорошо, рекомендую
Ответный отзыв
Nick_SV
31 год
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
3 года назад
Разместить на А4 открытки
Все хорошо, молодец
Рекомендую
Ответный отзыв
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Видеомонтаж
5 отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга