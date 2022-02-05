Рекламные штуки, анимации, монтаж видео
Занимаюсь:
- обработка фотографий
- баннеры
- создание логотипов
- монтаж видео
- создание анимации
- подготовка изображений к печати
Почему я:
- работал граф.дизайнером на нескольких стартапах
- всегда на связи
- быстро работаю и не игнорирую правки
Контакти:
- Telegram - @littleffinger
- Instagramm - @littleffinger
- E-mail - [email protected]
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Рекламный баннер (анимация)61 просмотр
- Баннер для сайта159 просмотров
- Баннера для Инстаграма и ФБ139 просмотров
- Изменить баннер113 просмотров
- Видео для экранов кафе, на которых крутиться меню186 просмотров
- Видеосъемка +монтаж рекламного видео148 просмотров
- Монтаж рекламного видео в Instagram196 просмотров
- Баннера для рекламы в Инстаграмм96 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$9
10 баллов
3 года назад
Ответный отзыв
Всё отлично, уже не первый раз сотрудничаем Никаких нареканий нет, ТЗ понятное, всё оплачено вовремя
$6
10 баллов
3 года назад
Всё замечательно спасибо.
Ответный отзыв
Рекомендую
$6
10 баллов
3 года назад
Ультра крутой чел, сделал быстро и как надо, рекомендую.
Ответный отзыв
Все хорошо, рекомендую
$8
10 баллов
3 года назад
Все хорошо, молодец
Ответный отзыв
Рекомендую
Видеомонтаж
5 отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга