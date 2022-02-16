Правка формы в ВордПресс

По дизайну сделать сайт на WordPress
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Здравствуйте нужно небольшие правки сделать у сайта голдфиш.рф через айфон не удается заказать, также поправить слайдер
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