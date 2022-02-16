Правка формы в ВордПресс

$5
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка1379 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте нужно небольшие правки сделать у сайта голдфиш.рф через айфон не удается заказать, также поправить слайдер

2 года назад
Nick_SV
30 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад