При добавлении товара в корзину выскакивает cf7form cf7key="cart-contact-form" После обновления страницы сообщение исчезает Не всегда отображается форма для отправки заказа. Необходимо исправить вышеуказанные баги, а так же найти ещё, если есть. Попробовать добавлять/удалять товары в корзину из всех ...