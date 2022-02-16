WordPress настройка sitemap, сложная веб форма и онлайн чат

Мне нужно с сайта Вордпресс продублировать 3 последних новости на другом сайте. Самописном. Новость состоит из картинки, которая в админке называется "Изображение записи" и анонса (обрезанного до 270 символов текста от полного текста новости. Я обращаюсь ...