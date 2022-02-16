WordPress настройка sitemap, сложная веб форма и онлайн чат

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка637 просмотров
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Всем привет,

Требуется сделать три задания по сайту.

Детальное описание с ссылками в приложенном файле.

От вас окончательный бюджет и сроки.

WordPress
2 года назад
milo7272
Сергей 
37 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва