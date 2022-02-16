Доработка веб-сайта на WP (срочно)

Интегрировать Прием платежей Cardlink на вебсайте Wordpress (woocommerce). Чтобы можно было принимать платежи через Cardlink. В Cardlink требуют правильно настроить Success URL, Fail URL, Result URL.
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Здравствуйте,необходимо доработать оперативно веб-сайта на WP
Только с опытом работы.
Приступить сразу.
ТЗ в ЛС
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