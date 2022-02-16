Починить сайт WordPress

Здравствуйте! Есть сайт наш https://shashlik-kld.ru/ У нас на кассовом оборудование установлена система учета заказов https://iiko.ru/ (сейчас она работает на заказы оффлайн, порой мы в ручную вбиваем в ней заказы которые прошли через онлайн, через сайт), нужно интегрировать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
При добавлении или редактировании записи вылетает ошибка в редакторе гутенберг. Нужно пофиксить.
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