Починить tabs на Joomla 2.5

Здравствуйте! Есть сайт наш https://shashlik-kld.ru/ У нас на кассовом оборудование установлена система учета заказов https://iiko.ru/ (сейчас она работает на заказы оффлайн, порой мы в ручную вбиваем в ней заказы которые прошли через онлайн, через сайт), нужно интегрировать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перестали работать вкладки на сайте tabs. Сайт на joomla 2.5.
https://pinkcactus.ru/tury/ekskursionnye/iz-lissabona/212?view=tour - при нажатии на программы по дням недели - не работает. Сколько будет стоить починить?
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад
Имеется html статейный сайт (100-140 страниц). Требуется перенести данный сайт со всеми стилями и дизайном на wordpress что бы потом можно было делать статьи с таким же дизайном. Так же необходимо добавить адаптив для мобильных ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт2 года назад
Привет! Есть готовая вёрстка. Архив отправлю ссылкой для просмотра. Нужно натянуть на ВП и предусмотреть возможность замены всех текстов, а также часть фонов. Вёрстка - резюме дизайнера, мини-сайтик, состоящий из фото, в основном. Понимаю, что оценка ставится по готовой ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад
У нас собственный софт для обработки изображений -фотографий. Нужен плагин для интернет магазинов на битриксе. ПО данному плагину изображение с сайта отправляется на наш сайт (на нем у даляется фон) и возвращается на сайт заказчика. ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт2 года назад
Адрес сайта - https://profbar-shop.ru 1. Сделать выпадающее меню "каталог"как на сайте примере - https://globaldrive.ru/ 2. Сделать подобную страницу контакты как на сайте примере - https://globaldrive.ru/ слева список городов с поиском. у каждого города свои контакты и карта 3. возможно ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт2 года назад
Ускорить загрузку сайта Wordpress по Page Speed Удалить страницы-дубли с GET-параметрами Безопасная сделкаСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт2 года назад
Всем привет. Нужно разработать агрегатор на WordPress. Кратко функционал описан по ссылке - https://docs.google.com/document/d/1ZCvtgUsb4kCZszWgBjB3fh5mBsMn-hD0qUimt7DR2KI/edit?usp=sharing Нужно разработать дизайн (минималистический, но продуманный), сверстать под все размеры экрана и учесть популярные и не очень браузеры, настроить административную часть, подключить все необходимое ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $270
Всем привет. Есть сайт на WP По проекту надо 1. Привести в соответствие с адресами КЛАДР 2. Отверстать email рассылку 3. Внедрить email рассылку с графиком отключений. То есть создается отключение и чтобы рассылка шла по нужным адресам. Все ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад
Всем привет. Надо 1. Сверстать простенький сайт визитку (адаптивность на ваше усмотрение) 2. Натянуть на host cms (покупка лицензии за мой счет) 3. Настроить(отправка заявок, ssl, настройка хостинга, мультиязычность - модуль предоставлю и т.д.) Полное тз предоставлю,, ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт2 года назад