Починить tabs на Joomla 2.5

Здравствуйте! Есть сайт наш https://shashlik-kld.ru/ У нас на кассовом оборудование установлена система учета заказов https://iiko.ru/ (сейчас она работает на заказы оффлайн, порой мы в ручную вбиваем в ней заказы которые прошли через онлайн, через сайт), нужно интегрировать ...