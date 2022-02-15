Починить tabs на Joomla 2.5

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки652 просмотра
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Перестали работать вкладки на сайте tabs. Сайт на joomla 2.5.

https://pinkcactus.ru/tury/ekskursionnye/iz-lissabona/212?view=tour - при нажатии на программы по дням недели - не работает. Сколько будет стоить починить?

Joomla
2 года назад
seo_ru
Олег 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
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