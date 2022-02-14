Всем привет. Нужно разработать агрегатор на WordPress.

Кратко функционал описан по ссылке - https://docs.google.com/document/d/1ZCvtgUsb4kCZszWgBjB3fh5mBsMn-hD0qUimt7DR2KI/edit?usp=sharing

Нужно разработать дизайн (минималистический, но продуманный), сверстать под все размеры экрана и учесть популярные и не очень браузеры, настроить административную часть, подключить все необходимое для работы сайта.

Интересует разработка под ключ с опытом работы с WordPress.

Сроки 2 недели.