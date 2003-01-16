Добрый день! Необходимо создать виджет для Elementor. Виджет выводит статичный контент, несколько блоков при клике на каждый из блоков открывается всплывающее окно. Имеется сверстанный html, необходимо сделать из него виджет для Elementor
Восстановить тему на WordPress (шаблонизатор Twig)
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Коллеги,
перестал работать сайт на WordPress и на нём слетела тема. Сайт восстановили, но восстановить тему не можем. Нужно знание шаблонизатора Twig.
Кто умеет в нем работать? Откликнитесь, пожалуйста?
Теперь подробнее: ситуация следующая. Есть сайт, который запущен в 2015 г. Он уже морально устарел (и по дизайну, и технически). Например, тема написана для php 5.5, она не адаптируется, тк кастомная.
Но у меня нет задачи обновлять сайт. Для меня это сейчас не приоритет. Мне нужно просто восстановить, как было.
А произошло следующее. Этой осенью сайт внезапно перестал работать. Я вообще ничего не трогал, хостинг говорит, что тоже ничего не менял. Что произошло непонятно.
Причем сайт полетел так, что даже админка перестала работать. Повторюсь - я вообще, ни грамма, ничего не трогал.
Один технический специалист успешно восстановил админку, но он не знает twig, и не может восстановить тему.
Задача следующая: восстановить тему, как было. И всё. Сможете сделать? Что Вам для этого нужно?
Готов ответить на любые вопросы
С уважением,
Вадим
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