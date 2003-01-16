Восстановить тему на WordPress (шаблонизатор Twig)

Коллеги,

перестал работать сайт на WordPress и на нём слетела тема. Сайт восстановили, но восстановить тему не можем. Нужно знание шаблонизатора Twig.

Кто умеет в нем работать? Откликнитесь, пожалуйста?

Теперь подробнее: ситуация следующая. Есть сайт, который запущен в 2015 г. Он уже морально устарел (и по дизайну, и технически). Например, тема написана для php 5.5, она не адаптируется, тк кастомная.

Но у меня нет задачи обновлять сайт. Для меня это сейчас не приоритет. Мне нужно просто восстановить, как было.

А произошло следующее. Этой осенью сайт внезапно перестал работать. Я вообще ничего не трогал, хостинг говорит, что тоже ничего не менял. Что произошло непонятно.

Причем сайт полетел так, что даже админка перестала работать. Повторюсь - я вообще, ни грамма, ничего не трогал.

Один технический специалист успешно восстановил админку, но он не знает twig, и не может восстановить тему.

Задача следующая: восстановить тему, как было. И всё. Сможете сделать? Что Вам для этого нужно?

Готов ответить на любые вопросы

С уважением,

Вадим