Доработка сайта на Wordpress

Всем привет. Надо 1. Сверстать простенький сайт визитку (адаптивность на ваше усмотрение) 2. Натянуть на host cms (покупка лицензии за мой счет) 3. Настроить(отправка заявок, ssl, настройка хостинга, мультиязычность - модуль предоставлю и т.д.) Полное тз предоставлю,, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет. Есть сайт на WP
По проекту надо
1. Привести в соответствие с адресами КЛАДР
2. Отверстать email рассылку
3. Внедрить email рассылку с графиком отключений. То есть создается отключение и чтобы рассылка шла по нужным адресам. Все должно работать из под админки
Во вложении архив - там превью email рассылки +
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